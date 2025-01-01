Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна

Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна
Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Про це Укрінформу повідомило джерело, передає Укрінформ.

Сьогодні Володимир Зеленський за підсумком наради з керівником СБУ Василем Малюком заявив, що «підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них». «Указ підписав», - розповів Президент.

Джерело повідомило Укрінформу, що українського громадянства позбавлено мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Як повідомляв Укрінформ, петиція "Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова" на сайті Президента України отримала підтримку понад 25 тисяч осіб. В документі ідеться, що у відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, указ, російське громадянство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобілізованого сина тяжкохворого чоловіка зі Львіщини звільнили зі служби: очільника ТЦК судитимуть
Сьогодні, 19:11
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна
Сьогодні, 18:24
У Ковелі у новозбудовану п’ятиповерхівку заселять 70 сімей ВПО
Сьогодні, 17:47
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Сьогодні, 17:13
Волинянка з позивним «Бабуля», яка має трьох онуків, служить у війську
Сьогодні, 16:36
Медіа
відео
1/8