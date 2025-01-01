Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна

Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.



Про це Укрінформу повідомило джерело, передає



Сьогодні Володимир Зеленський за підсумком наради з керівником СБУ Василем Малюком заявив, що «підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них». «Указ підписав», - розповів Президент.



Джерело повідомило Укрінформу, що українського громадянства позбавлено мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.



Як повідомляв Укрінформ, петиція "Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова" на сайті Президента України отримала підтримку понад 25 тисяч осіб. В документі ідеться, що у відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства.

