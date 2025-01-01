У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла

Ціни та тенденції на ринку первинного житла

Збільшення строків будівництва

Чи вдовольняють темпи будівництва у Луцьку запит покупців?

Хто купує житло у Луцьку

Ринок нерухомості Луцька залишається активним, попри воєнні ризики, інфляцію та подорожчання будматеріалів. Попит на квартири у новобудовах не знижується, а вартість квадратного метра продовжує зростати. Крім того, забудовники дедалі частіше закладають довші терміни здачі об’єктів.Про тенденції, настрої покупців і прогнози на найближчі місяці інтернет-виданнюрозповів луцький рієлтор, менеджер компанії «Атланта Нерухомість»По ринку первинного житла дві основні тенденції, які вже прослідковуються і, скоріше за все, будуть визначальними і надалі — до кінця року і на початку наступного.Перша — це подорожчання вартості, однозначно, — каже Дмитро Хоміч.«Вже зараз вартість квадратного метра у Луцьку починається від 850 доларів і більше. Середньозважена ціна по місту — під 1000 доларів у простіших проєктах. У більш преміальних вона варіюється від 1100 доларів і вище.Проєкти, які будуть виходити на ринок на початку наступного року, мають усі шанси стартувати від 1100 доларів і більше, якщо це цікаві об’єкти в межах міста з гарною локацією», — зазначає рієлтор.«Така логіка ринку: мобілізація, інфляція, подорожчання матеріалів, палива, енергоносіїв. Скоріше за все, осінь буде дуже непроста, і ринок реагуватиме, бо він залежний. Тому ріст цін — однозначний».«Стосовно іншого тренду — усі проєкти, які зараз виходять на ринок і будівництво яких розпочинається, заявляють дуже довгі, у порівнянні з кількарічною давністю, терміни будівництва.Якщо раніше у Луцьку дев’ятиповерхівку можна було звести за рік-півтора, то зараз забудовники називають терміни від двох до двох із половиною років. Це довгий термін, але всі розуміють ризики воєнного часу й намагаються перестрахуватися», — пояснює Дмитро Хоміч.«Названі строки зазвичай передбачають умовне протермінування ще на пів року. Так було завжди, і дуже мала ймовірність, що щось зміниться. Тобто це буде доволі тривале будівництво й очікування ключів від квартири, в яку ви інвестували».«Переконаний, що ні. У гарному цікавому проєкті на старті продажу дуже багато ліквідних квартир — наприклад, однокімнатні дуже швидко розкуповують. Є й такі комплекси, де до введення в експлуатацію повністю продають увесь наявний фонд», — говорить рієлтор.«Чому ще не вдовольняють? Бо у Луцьку мало будується об’єктів. Це знову ж таки пов’язано з ризиками. Але поступово ринок зможе набрати обертів попри всі негаразди і прогнози — девелопери виводять нові продукти на ринок.Найближчим часом стартують нові житлові комплекси у місті та передмісті».«Люди купують, забудовники бачать, що запит є, і починають нові будівництва. Хоча всі прогнози й аналітика зараз дуже короткочасні. Робити якісь довгострокові передбачення в країні, де триває війна, — річ сумнівна».«Луцьк завжди був недешевим містом, бо близькість до кордону, можливість працевлаштування на великих підприємствах — “Кромберг енд Шуберт”, “Модерн-Експо”, наявність навчальних закладів — усе це формує стабільний потік людей. І з початком війни він не зменшився, а, можливо, навіть і збільшився», — зазначає Дмитро Хоміч.«Додалися внутрішньо переміщені особи, але вони не мають настільки великого впливу на ринок, як дехто вважає. Купують місцеві, але розширилася їхня географія. Якщо раніше це був Луцьк і околиці, то зараз — фактично вся область».«Військові, сім’ї військових переїжджають із районних центрів і купують у Луцьку квартири, бо нерухомість — це класичний спосіб інвестування і збереження коштів. У банки люди традиційно гроші не несуть, удома не тримають, тому нерухомість залишається зрозумілим і надійним інвестиційним портфелем», — підсумував рієлтор.