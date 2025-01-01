У Ковелі у новозбудовану п’ятиповерхівку заселять 70 сімей ВПО





Заселення буде в листопаді відповідно до правил надання приміщень на умовах найму для ВПО, розповів у коментарі Ігор Чайка.



У жовтні зроблять останній транш з міського бюджету в межах співфінансування цього проєкту і його завершать. На це виділять 1, 570 млн грн. Відповідне рішення мають ухвалити на сесії міськради 23 жовтня.



Загальна сума гранту по цьому проєкту — 4,806 млн євро. Співфінансування з бюджету Ковельської громади станом на 6 жовтня 2025 року — 28, 998 млн грн, повідомив Ігор Чайка.



Кого селитимуть



Поки що не сформували список людей, які отримають житло у цьому будинку.



Причина в тому, що претенденти досі доносять певні довідки, документи, які впливають на кількість балів. Адже при формуванні списку мешканців застосовуватимуть бальну систему.



Більше балів отримують ті, члени сім’ї яких воюють, або якщо у цих сім’ях є працевлаштовані особи, пенсіонери, діти (тобто є певна кількість балів за кожну категорію). Спеціальна комісія формуватиме у чергу при розподілі житла тих, у кого найбільша кількість балів.



Загалом людей, які потребують помешкання, у черзі понад 200.



Як облаштували будинок



Всього у будинку 70 квартир для 210 мешканців. Там повністю зроблений ремонт, становлено меблі, побутову техніку. Його зводили з дотриманням норм енергоефективності та інклюзивності, також є укриття, зазначив Ігор Чайка.



Поруч із будинком зробили благоустрій території, поклали бруківку, облаштували стоянку, де передбачили і місця для паркування людей з інвалідністю.



Довідка:



Проєкт зі зведення багатоповерхового будинку реалізовували за фінансування Європейського Союзу. Адмініструє його Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) у співпраці з Ковельською міською радою.



Договір з Європейською комісією підписали в 2023 році, а фактичне будівництво почали навесні 2024 року.



Попередньо планували заселяти мешканців у травні, але роботи затягнулися через внесення змін у проєкт у зв’язку з облаштуванням сховища.

