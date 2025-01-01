У Ковелі у новозбудовану п’ятиповерхівку заселять 70 сімей ВПО
Сьогодні, 17:47
У п’ятиповерхівці на вул. Володимира Кияна, 49-А, яку зводили для внутрішньо переміщених осіб, незабаром обживатимуться мешканці.
Заселення буде в листопаді відповідно до правил надання приміщень на умовах найму для ВПО, розповів у коментарі misto.media ковельський міський голова Ігор Чайка.
У жовтні зроблять останній транш з міського бюджету в межах співфінансування цього проєкту і його завершать. На це виділять 1, 570 млн грн. Відповідне рішення мають ухвалити на сесії міськради 23 жовтня.
Загальна сума гранту по цьому проєкту — 4,806 млн євро. Співфінансування з бюджету Ковельської громади станом на 6 жовтня 2025 року — 28, 998 млн грн, повідомив Ігор Чайка.
Кого селитимуть
Поки що не сформували список людей, які отримають житло у цьому будинку.
Причина в тому, що претенденти досі доносять певні довідки, документи, які впливають на кількість балів. Адже при формуванні списку мешканців застосовуватимуть бальну систему.
Більше балів отримують ті, члени сім’ї яких воюють, або якщо у цих сім’ях є працевлаштовані особи, пенсіонери, діти (тобто є певна кількість балів за кожну категорію). Спеціальна комісія формуватиме у чергу при розподілі житла тих, у кого найбільша кількість балів.
Загалом людей, які потребують помешкання, у черзі понад 200.
Як облаштували будинок
Всього у будинку 70 квартир для 210 мешканців. Там повністю зроблений ремонт, становлено меблі, побутову техніку. Його зводили з дотриманням норм енергоефективності та інклюзивності, також є укриття, зазначив Ігор Чайка.
Поруч із будинком зробили благоустрій території, поклали бруківку, облаштували стоянку, де передбачили і місця для паркування людей з інвалідністю.
Довідка:
Проєкт зі зведення багатоповерхового будинку реалізовували за фінансування Європейського Союзу. Адмініструє його Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) у співпраці з Ковельською міською радою.
Договір з Європейською комісією підписали в 2023 році, а фактичне будівництво почали навесні 2024 року.
Попередньо планували заселяти мешканців у травні, але роботи затягнулися через внесення змін у проєкт у зв’язку з облаштуванням сховища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Заселення буде в листопаді відповідно до правил надання приміщень на умовах найму для ВПО, розповів у коментарі misto.media ковельський міський голова Ігор Чайка.
У жовтні зроблять останній транш з міського бюджету в межах співфінансування цього проєкту і його завершать. На це виділять 1, 570 млн грн. Відповідне рішення мають ухвалити на сесії міськради 23 жовтня.
Загальна сума гранту по цьому проєкту — 4,806 млн євро. Співфінансування з бюджету Ковельської громади станом на 6 жовтня 2025 року — 28, 998 млн грн, повідомив Ігор Чайка.
Кого селитимуть
Поки що не сформували список людей, які отримають житло у цьому будинку.
Причина в тому, що претенденти досі доносять певні довідки, документи, які впливають на кількість балів. Адже при формуванні списку мешканців застосовуватимуть бальну систему.
Більше балів отримують ті, члени сім’ї яких воюють, або якщо у цих сім’ях є працевлаштовані особи, пенсіонери, діти (тобто є певна кількість балів за кожну категорію). Спеціальна комісія формуватиме у чергу при розподілі житла тих, у кого найбільша кількість балів.
Загалом людей, які потребують помешкання, у черзі понад 200.
Як облаштували будинок
Всього у будинку 70 квартир для 210 мешканців. Там повністю зроблений ремонт, становлено меблі, побутову техніку. Його зводили з дотриманням норм енергоефективності та інклюзивності, також є укриття, зазначив Ігор Чайка.
Поруч із будинком зробили благоустрій території, поклали бруківку, облаштували стоянку, де передбачили і місця для паркування людей з інвалідністю.
Довідка:
Проєкт зі зведення багатоповерхового будинку реалізовували за фінансування Європейського Союзу. Адмініструє його Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) у співпраці з Ковельською міською радою.
Договір з Європейською комісією підписали в 2023 році, а фактичне будівництво почали навесні 2024 року.
Попередньо планували заселяти мешканців у травні, але роботи затягнулися через внесення змін у проєкт у зв’язку з облаштуванням сховища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі у новозбудовану п’ятиповерхівку заселять 70 сімей ВПО
Сьогодні, 17:47
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Сьогодні, 17:13
Судять чиновницю ГУ Держгеокадастру, яка «передала» у приватну власність гектар «Гнідавського болота» у Луцьку
Сьогодні, 16:10
У Луцьку затримали 17-річного водія автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28