Грибний сезон на Волині: чи є врожай та які ціни в заготівельників





Розповів Петро Дейнека.



З його слів, зараз у лісах Камінь-Каширського району — людно, однак, цей рік не дуже урожайний у порівнянні з минулим. Люди збирають боровики, підберезники, маслюки та опеньки. Грибарі мають зрізати гриби ножем, а не виривати так, аби не пошкодити грибницю.



Катерина щороку готує запаси на зиму. Нині жінка збирає гриби з сином Захаром. Жінка розповіла, що в ліс приходить не лише по гриби, а й щоб відпочити душею, подихати свіжим повітрям.



"Тільки сьогодні викинула старі гриби, торішні і думаю — треба покласти туди нові. Дивлячись на мій улов сьогоднішній — зберігати не буде що, тому буде просто суп", — говорить жінка.



10-річна Іванка прийшла по гриби з мамою — усе зібране здаватимуть заготівельникам. Так, каже дівчинка, готується до дня народження — хоче почастувати друзів та купити багато солодощів.



За словами місцевої заготівельниці Тетяни, цього року свіжі білі гриби приймають по 230 гривень за кілограм, сушені — від до тисячі 800 гривень за кілограм. Найдешевші — опеньки — від 25 до 40 гривень за кілограм.



"Так зараз дуже багато грибочків, зараз напевно пік сезону. Грибочки діляться на два сорти — перший сорт і другий сорт, другий сорт по 60 гривень. Найчастіше приносять білий — перший і другий сорт, маслята ну і почали польський", — розповідає заготівельниця.



Єдине про що нагадує грибникам майстер лісу Петро Дейнека, прибирати за собою сміття та не розкладати вогнища в заборонених місцях.

