Скільки коштує «перевзути» авто у Луцьку





Сезон заміни шин вже стартував, тому за останні два тижні кількість охочих «перевзути» авто збільшилась, розповів у коментарі



Що входить в послугу шиномонтажу



Процес складається з кількох етапів:



Зняття коліс з автомобіля.



Демонтаж шин із дисків (за потреби).



Монтаж нових шин (літніх або зимових) на диски.



Балансування коліс — щоб уникнути вібрацій під час руху.



Встановлення коліс назад на авто і перевірка тиску.



У середньому процедура займає від 20 хв до 1,5 години.



Тривалість залежить від діаметра коліс чи потреби додаткових послуг, до прикладу, рихтування дисків, аргонного зварювання тощо.



Вартість



У Луцьку вартість такої послуги варіюється від 600 грн для легкового авто і доходить до понад 1,5 тисячі для позашляховиків.



Цінник формується залежно від:



діаметра колеса;



типу авто (легковий, бус, позашляховик тощо);



типу шини (низькопрофільна або run flat дорожче).



Навіщо міняти гуму



Кожен тип шин розрахований на певний температурний режим і умови зчеплення з дорогою.



Літня гума ефективна при температурі понад +7°C — має твердішу суміш, краще тримає дорогу й менше зношується.



Зимова гума розрахована на поїздку при температурі нижче +7°C — м’якша, не твердіє на морозі, має ламелі (насічки) , що покращують зчеплення зі снігом і льодом.



Різниця між літньою і зимовою гумою



Основна різниця сезонних шин в складі гумової суміші і протекторі.



Літня шина виготовляється із більшим вмістом натурального каучуку, зимова має в собі більше домішок.



Літня гума більш стійка до високих температур, відповідно зимова — до низьких.



Варіацій протекторів літніх і зимових шин дуже багато, і кожен по-своєму ефективний. Вибір залежить від потреб водія (міський чи трасовий цикл, швидка агресивна їзда чи спокійна). З цим слід радитись з фахівцем, який займається заміною гуми на автівці.



Чому небезпечно нехтувати заміною гуми



Використовуючи шини не по сезону:



збільшується гальмівний шлях;



можливе збільшення витрати палива;



погіршується комфорт поїздки;



через погіршення щеплення з дорогою можлива втрата керування.



Черги на СТО



Черги з’явились, проте невеликі, каже Володимир Мельник. Клієнти можуть планувати свій час й уникнути їх завдяки онлайн запису на шиномонтаж.



Без цього час очікування може бути від 20 хв до 2—3 годин.

