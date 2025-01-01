Аварія на Волині: легковик зіткнувся із мотоциклом

Аварія на Волині: легковик зіткнувся із мотоциклом
У Володимирі на вулиці Луцькій учора, 14 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки та мотоцикла.

Про це пише у телеграмі Твій Володимир.

Учора у Володимирі на вулиці Луцькій, поблизу дитсадка, трапилась аварія.

За попередньою інформацією, авто Skoda зіткнулося з мотоциклом і залишило місце події.

Очевидці кажуть, що за кермом могли бути особи у формі.

Водій мотоцикла та пасажир — у лікарні.

Поліція зʼясовує деталі.

ДТП, Волинь
