Аварія на Волині: легковик зіткнувся із мотоциклом





Про це пише у телеграмі



Учора у Володимирі на вулиці Луцькій, поблизу дитсадка, трапилась аварія.



За попередньою інформацією, авто Skoda зіткнулося з мотоциклом і залишило місце події.



Очевидці кажуть, що за кермом могли бути особи у формі.



Водій мотоцикла та пасажир — у лікарні.



Поліція зʼясовує деталі.





У Володимирі на вулиці Луцькій учора, 14 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки та мотоцикла.Про це пише у телеграмі Твій Володимир

