Затримали двох зрадників, які допомагали обстрілювати Краматорськ і Слов’янськ

Працівники СБУ затримали ще двох, які допомагали ворогу обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували комбіновані атаки рашистів по Донеччині.Щоб отримати координати для обстрілів, окупанти завербували місцевих жителів, які у Телеграм-каналах закликали до повної окупації регіону.Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що «звітували» своїм кураторам в анонімних чатах.Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади.Для конспірації перед «виходом» на завдання агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони.Інший фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужбісти завербували через його знайомого – бойовика військових угруповань рф на східному фронті.Через «зв’язкового» агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.Співробітники СБУ викрили обох зловмисників і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зонах ворожої розвідактивності.Після документування дій російської агентури кожного з них було затримано.Слідчі СБУ повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.