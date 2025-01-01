У бою на Донеччині загинув Герою Леонід Ткач із Волині
Сьогодні, 10:08
Ківерцівщина знову в жалобі – загинув мужній захисник України, мешканець села Домашів Ткач Леонід Миколайович.
Жорстока війна забрала ще одне українське життя, повідомляє у фейсбуці Ківерцівська міськрада.
Народився Леонід Ткач 14 жовтня 1975 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації та зарахований на посаду – стрілець-санітар механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини.
Загинув рядовий Ткач Леонід Миколайович 8 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Петрівка Покровського району Донецької області.
«Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати. Про чин поховання Героя – Ткача Леоніда Миколайовича - повідомимо згодом», - зазначили у міськраді.
