Трамп готує «батіг» для путіна, – президент Фінляндії

Александр Стубб висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського правителя володимира путіна, перейшовши від політики "пряника" до "батога".



Про це Стубб сказав під час спілкування з журналістами Politico та кількох інших видань у Гельсінкі, пише



На його думку, справа лише в часі, коли США вдарять по путіну там, де йому буде справді боляче.



"Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога", – сказав Стубб.



"Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", – додає він.



Така оцінка контрастує зі скептицизмом, що панує в деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа розцінили як порожні заяви. Однак Стубб, який налагодив особистий контакт із президентом США завдяки спільній любові до гольфу, має більше довіри щодо тлумачення його намірів, пише Politico.



На питання, що саме може стати тим "батогом" для Путіна, Стубб пожартував, що це може бути "ключка", натякаючи, що в арсеналі Трампа є багато інструментів впливу.



"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", – сказав Стубб.



Серед можливих варіантів розглядаються: жорсткіші санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї, здатної вражати цілі глибоко на території Росії.



"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль", – зазначив Стубб.



Він попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американський президент буде змушений жорстко відреагувати.



Називаючи себе "реалістичним оптимістом", Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.



"Мав можливість досить тісно працювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією, але факти на місцях зараз свідчать, що ми рухаємося у правильному напрямку", – заявив президент Фінляндії.



Що стосується ролі Європи у підтримці Києва, Стубб рішуче підтримав кроки, спрямовані на прискорення вступу України до ЄС шляхом пошуку способу обійти вето угорського прем'єра Віктора Орбана.



"Я особисто вітаю будь-який механізм прийняття рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. І ніколи це не було так актуально, як у випадку з Україною. Я завжди кажу, що не слід недооцінювати здатність юристів Європейської комісії та Ради Європи знаходити креативні рішення в таких ситуаціях. Членство України в Європейському Союзі має стратегічне значення. Чим швидше це відбудеться, тим краще", - йдеться в повідомленні.

