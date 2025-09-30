Морський експорт нафти з росії тримається на рекордних рівнях

морський експорт нафти утримується на 16-місячному максимумі, попри заклики президента США Дональда Трампа до покупців припинити торгівлю з Москвою.



Про це пише



За чотири тижні до 28 вересня середній обсяг поставок з російських портів становив 3,62 млн барелів на добу — найбільший показник з травня 2024 року. Аналітики відзначають, що чотиритижневі середні значення краще відображають реальну динаміку, ніж волатильні щотижневі дані.



Зростання експорту сирої нафти відбувається на тлі падіння поставок нафтопродуктів, адже через атаки дронів і брак обладнання скорочується переробка на російських НПЗ. Тому поточне збільшення відвантажень сировини лише частково компенсує втрати від скорочення експорту бензину та дизеля.



Найбільшими покупцями залишаються Індія та Китай. Делі не демонструє ознак скорочення імпорту, а Пекін заявляє про готовність і надалі розвивати енергетичне партнерство з Кремлем. Туреччина продовжує купувати близько 300 тис. барелів нафти щодня, тоді як Угорщина та Словаччина також залишаються серед клієнтів.



Попри кількамісячний тиск на партнерів, Трампу не вдалося добитися помітного зменшення російського експорту, однак для москви рекордні показники експорту не означають стійкого фінансового виграшу.



