На Одещині через негоду загинули 9 людей, серед них - дитина





Про це повідомили в ДСНС Одещини, пише



Протягом ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, вилучати автівки та відкачувати воду з будівель. Приблизно о 7:00 вдалося знайти 23-річну жінку, про зникнення якої повідомляли рятувальники напередодні «Суспільному».



Загалом урятували 362 людей та евакуювали 227 транспортних засобів. ДСНС залучила 255 рятувальників і 68 одиниць техніки. Роботи тривають.



Напередодні міська влада повідомляла, що в Одесі 30 вересня зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів за день.



Найскладніша ситуація зберігалась в Одесі й Одеському районі, де підтоплені дороги та проїзди. У соціальних мережах публікували відео, де видно, що внаслідок негоди в місті попадали дерева, а потік води затопив і перекрив дороги.



Крім того, місцеве видання «Думська» писало, що в Одесі затопило притулок для тварин. Волонтери притулку розпочали термінову евакуацію котів, намагаючись перемістити їх у безпечні місця.

