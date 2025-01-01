АМКУ оштрафував два проєктні підприємства за змову на торгах для Служби місцевих автомобільних доріг Волині





Про це стало відомо з рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 10 вересня 2025 року, передає



За антиконкурентну поведінку оштрафували львівські товариства з обмеженою відповідальністю «Терразем» та ТОВ «Західземлепроект». Обидві фірми покарали за змову на 4 різних торгах, які відбувалися з вересня по листопад 2021 року: три закупівлі стосувалися земельних документів та інвентаризації землі у Львівській області, а одна – Волині.



Йдеться зокрема про тендер державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» (далі СМАД) з очікуваною вартістю майже 34 мільйони гривень. ДП замовляло проєкти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території колишніх Шацького, Ратнівського, Любешівського, Старовижівського, Камінь-Каширського, Любомльського та Ковельського районів.



На торги, крім «Терразем» та «Західземлепроект», прийшло ще троє учасників: товариства «Центр проєктів» «Юрістек Груп» і «Лендком». Однак пропозиції останніх одразу відхилили через негаразди в документах та необґрунтовано аномально низькі ціни.



Найбільш економічно вигідною на тих торгах замовник визнав тендерну пропозицію ТОВ «Терразем». Із ним СМАД у липні 2021 року підписала договір на 24,7 мільйона гривень.



Окрім цієї закупівлі, АМКУ аналізував ще три: дві, у яких замовниками були управління Львівської облдержадміністрації та Головного управління Держгеокадастру в Львівській області, а також щодо виготовлення проєкту землеустрою для Мурованської територіальної громади Львівщини. За результатами других торгів договір про створення інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи із департаментом архітектури Львівської ОДА від 23 вересня 2021 року отримало ТОВ «Західземлепроект» на понад 15 мільйонів гривень. У третіх торгах Головне управління Держгеокадастру у Львівській області підписало договір у листопаді 2021 року із ТОВ «Терразем»: за 700 тисяч грн фірма взялася провести державну інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності. А в підсумку четвертих торгів договір у жовтні 2021 року із Мурованською сільрадою громади на Львівщині підписало «Західземлепроект» на 71 тисячу гривень.



Адмінколегія відділення АМКУ, аналізуючи можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції на цих закупівлях, у жовтні 2024 року об’єднала розслідування справ по кожній зі згаданих чотирьох закупівель в одну.



Антимонопольники виявили різні факти, які свідчили про зв’язок між обома ТОВ:



наявність взаєморозрахунків між ТОВ «Терразем» та ТОВ «Західземлепроект» у вигляді надання й повернення фінансової допомоги;

фактичне місцезнаходження фірм за однією й тією ж адресою, укладення договорів щодо оренди приміщення з одним суб’єктом господарювання;

використання однієї і тієї ж ІР-адреси, однієї електронної поштової скриньки і одного телефонного номера, у тому числі під час проведення закупівлі від волинського замовника;

отримання банківських гарантій в один день;

пов’язаність підприємств через інших суб’єктів господарювання, у тому числі через ТОВ «Західземлепроект плюс», яке контролююється ТОВ «Західземлепроект»;

придбання та оренда компаніями обладнання в одних і тих же суб’єктів господарювання;

спільні особливості електронних файлів.

Наприклад, в АМКУ з’ясували, що в Києві комп’ютерами та іншою спецтехнікою торгує 548 фірм та підприємців, а повітряні і космічні літальні апарати, необхідні для аерозйомки, пропонує 50 суб’єктів господарювання. Однак згадані фірми чомусь обрали з цього великого списку дві одні й ті ж компанії.



Більше того, під час однієї із досліджених антимонопольниками закупівель замовник визнав переможцем спочатку «Західземлепроект», яке запропонувало надати послугу майже за 400 тисяч гривень. Однак рішення мусили скасувати, бо підприємство не подало обов’язкову довідку МВС про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас цей документ воно мало, оскільки завантажувало його в електронну систему на інших торгах раніше. Через це замовник мусив визнати переможцем фірму «Терразем», яка взялася за роботу аж за 700 тисяч гривень.



«Зазначені суб’єкти господарювання спільно готувалися до участі в торгах, тобто узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в них», – йдеться у висновку АМКУ.



Обидві фірми оштрафували: «Терразем» – загалом на понад 281 тисячу гривень, а «Західземлепроекту» – на 3,8 млн гривень.



Призначаючи суми штрафів, антимонопольники зважали на те, що офіційно чистий дохід за 2024 рік ТОВ «Терразем» був понад 2,7 млн грн, а ТОВ «Західземлепроект» – 38,5 мільйона.



Штраф вони мають заплатити упродовж двох місяців з дня одержання рішення, якщо не оскаржать його у суді.







