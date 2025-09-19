Обвалився морський експорт нафтопродуктів із росії
Сьогодні, 12:40
У вересні морський експорт нафтопродуктів з російської федерації зазнав різкого спаду.
Про це пише Bloomberg.
У першій половині місяця він скоротився на 18% у річному вимірі, до 3,3 млн тонн.
Причинами стали позапланові ремонти на нафтопереробних заводах та наслідки атаки українських безпілотників на інфраструктуру порту Приморськ.
Зниження обсягів експорту призвело до падіння ставок фрахту вже шостий тиждень поспіль — з середини серпня вони зменшилися на 18–20%. Відновити портову інфраструктуру простіше, ніж ремонт НПЗ, тому росія, ймовірно, збільшить експорт сирої нафти через Усть-Лугу та Новоросійськ, щоб компенсувати втрати.
Тим часом на внутрішньому ринку рф відчувається дефіцит: оптові ціни на дизельне паливо від початку місяця зросли на 15%.
