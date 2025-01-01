У громаді на Волині вшанували трьох полеглих Героїв
Сьогодні, 13:33
У волинському селі Ласків на фасаді місцевої школи відкрили ще три меморіальні дошки полеглим Захисникам України, які були її учнями.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
На стіні навчального закладу увічнили пам’ять про героїв, що віддали життя за Україну. До пам'ятної дошки Валерію Мартинюку, яку відкрили у лютому минулого року, додали меморіальну плиту 30-річному Віталію Сашуку, 26-річному Владиславу Троцюку та 22-річному Артему Шевчуку. Ці хлопці уже ніколи не переступлять поріг рідної школи та домівки, але назавжди будуть у світлих споминах, педагогів, учнів, рідних, друзів та усієї громади.
«Відкриття дощок - це не лише данина пам'яті, але й постійне нагадування про ціну нашої свободи. Відтепер щодня, проходячи повз, школярі, вчителі та мешканці села бачитимуть імена своїх земляків, які стали символами мужності та самопожертви. Вічна пам'ять, шана і слава Героям!» - зазначив мер Володимира.
