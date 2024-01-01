Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Троцюком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Троцюком
Завтра, 19 вересня, відбудеться прощання із загиблим у травні цього року Героєм Владиславом Троцюком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"О 10.40 прошу мешканців громади коридором шани провести нашого захисника в останню дорогу. Жалобний кортеж прослідує вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону.

Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків.

Висловлюю співчуття рідним, друзям та побратимам Владислава", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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