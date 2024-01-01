Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Троцюком
Сьогодні, 16:45
Завтра, 19 вересня, відбудеться прощання із загиблим у травні цього року Героєм Владиславом Троцюком.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"О 10.40 прошу мешканців громади коридором шани провести нашого захисника в останню дорогу. Жалобний кортеж прослідує вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків.
Висловлюю співчуття рідним, друзям та побратимам Владислава", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"О 10.40 прошу мешканців громади коридором шани провести нашого захисника в останню дорогу. Жалобний кортеж прослідує вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків.
Висловлюю співчуття рідним, друзям та побратимам Владислава", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як група однодумців розвиває безбар’єрність у своєму місті
Сьогодні, 17:00
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Троцюком
Сьогодні, 16:45
Шість інклюзивних театрів зіграють вистави у Луцьку
Сьогодні, 16:00
Волинянина судять за наругу над могилами
Сьогодні, 15:41
У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати поліцейським документи: йде службове розслідування. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00