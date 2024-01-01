Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Троцюком

Владиславом Троцюком.



Про це Ігор Пальонка.



"О 10.40 прошу мешканців громади коридором шани провести нашого захисника в останню дорогу. Жалобний кортеж прослідує вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону.



Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків.



Висловлюю співчуття рідним, друзям та побратимам Владислава", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 19 вересня, відбудеться прощання із загиблим у травні цього року ГероємПро це повідомив міський голова Володимира"О 10.40 прошу мешканців громади коридором шани провести нашого захисника в останню дорогу. Жалобний кортеж прослідує вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону.Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків.Висловлюю співчуття рідним, друзям та побратимам Владислава", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію