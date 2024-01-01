Шість інклюзивних театрів зіграють вистави у Луцьку

Шість інклюзивних театрів зіграють вистави у Луцьку
У Луцьк з різних куточків України прибудуть шість інклюзивних дитячих театрів, щоб презентувати свої вистави.

Захід проведуть в рамках програми «Театральні зустрічі» – частини мистецького проєкту «Без меж», що реалізується Волинською громадською організацією «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» за підтримки Українського культурного фонду.

Показ вистав відбудеться в пʼятницю, 20 вересня, в приміщенні ТРЦ «Адреналін-Сіті».

О 10:00 відбудеться прес-конференція за підсумками зустрічей театральних колективів. Об 11:00 - розпочнеться показ вистав.

Цього ж дня в Адреналін-сіті проходитиме виставка, на якій будуть представлені картини, екоторбинки та інші вироби, які виготовили учасники творчих майстер-класів від початку реалізації прєкту «Без меж».
Шість інклюзивних театрів зіграють вистави у Луцьку

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