Шість інклюзивних театрів зіграють вистави у Луцьку

У Луцьк з різних куточків України прибудуть шість інклюзивних дитячих театрів, щоб презентувати свої вистави.Захід проведуть в рамках програми– частини мистецького проєкту, що реалізується Волинською громадською організацією «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» за підтримки Українського культурного фонду.Показ вистав відбудеться в пʼятницю, 20 вересня, в приміщенні ТРЦ «Адреналін-Сіті».О 10:00 відбудеться прес-конференція за підсумками зустрічей театральних колективів. Об 11:00 - розпочнеться показ вистав.Цього ж дня в Адреналін-сіті проходитиме виставка, на якій будуть представлені картини, екоторбинки та інші вироби, які виготовили учасники творчих майстер-класів від початку реалізації прєкту «Без меж».