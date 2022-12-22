Волинянина судять за наругу над могилами

Волинянина судять за наругу над могилами
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Колпитів Луцького району наруги над могилами (ч.1 ст. 297 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, удень 13 вересня 2024 року нетверезий неодноразово судимий чоловік пошкодив пять надмогильних плит на кладовищі у селі Борочиче Луцького району.

Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває ще обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжок.

За наругу ж над могилами санкцією ч.1 ст. 297 ККУ передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: волинянин, могили, наруга
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