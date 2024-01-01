У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати поліцейським документи: йде службове розслідування. ВІДЕО

Керівництвом поліції Волині призначене службове розслідування щодо дій поліцейського під час затримання місцевого мешканця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу, 14 вересня, поліцейські Луцького РУП спільно із військовослужбовцями РТЦК та СП у місті Луцьку на вулиці Клима Савура зупинили чоловіка для перевірки документів та звірки військово-облікових даних.Під час спілкування 22-річний лучанин в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу, намагався втекти, штовхався, не виконуючи законної вимоги працівників поліції. Правопорушника затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи.За скоєння правопорушення на фігуранта склали адміністративні протоколи про затримання та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП.Управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії працівника поліції. Розслідування кримінального провадження за фактом події проводить Державне бюро розслідувань.