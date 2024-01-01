У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати поліцейським документи: йде службове розслідування. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Керівництвом поліції Волині призначене службове розслідування щодо дій поліцейського під час затримання місцевого мешканця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу, 14 вересня, поліцейські Луцького РУП спільно із військовослужбовцями РТЦК та СП у місті Луцьку на вулиці Клима Савура зупинили чоловіка для перевірки документів та звірки військово-облікових даних.
Під час спілкування 22-річний лучанин в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу, намагався втекти, штовхався, не виконуючи законної вимоги працівників поліції. Правопорушника затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи.
За скоєння правопорушення на фігуранта склали адміністративні протоколи про затримання та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП.
Управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії працівника поліції. Розслідування кримінального провадження за фактом події проводить Державне бюро розслідувань.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У суботу, 14 вересня, поліцейські Луцького РУП спільно із військовослужбовцями РТЦК та СП у місті Луцьку на вулиці Клима Савура зупинили чоловіка для перевірки документів та звірки військово-облікових даних.
Під час спілкування 22-річний лучанин в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу, намагався втекти, штовхався, не виконуючи законної вимоги працівників поліції. Правопорушника затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи.
За скоєння правопорушення на фігуранта склали адміністративні протоколи про затримання та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП.
Управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії працівника поліції. Розслідування кримінального провадження за фактом події проводить Державне бюро розслідувань.
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