45-річного лучанина, який під час конфлікту вбив свою дружину, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 45-річному жителю Луцька повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів ударив ножем свою 42-річну дружину. Жінка померла.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.