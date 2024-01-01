Агенти російського гру готували теракти у Києві та Львові, - СБУ





Про це



Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського гру, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві.



За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).



За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах.



Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.



Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.



Контррозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів. У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи гру разом з її російським куратором.



Служба безпеки затримала ворожих агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті.



Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з росії вибухівку для виконавців терактів.



Встановлено, що на замовлення російського гру постачальники вибухівки мали забезпечити «евакуацію» одного із підривників на територію рф. Його планували довести до кордону з росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.



Окрім цього, як свідчать матеріали провадження, співробітник гру рф Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.



На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть обвинувачених відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 2 ⁠ст. 111 (державна зрада);



▪ ч. 3 ⁠ст. 113 (диверсія);



▪ ч. 2 ⁠⁠ст. 258 (терористичний акт);



▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);



▪ ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).



Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки СБУ перед судом постануть агенти російського гру, які готували теракти у Києві та Львові.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського гру, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві.За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора– кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах.Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.Контррозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів. У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи гру разом з її російським куратором.Служба безпеки затримала ворожих агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті.Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з росії вибухівку для виконавців терактів.Встановлено, що на замовлення російського гру постачальники вибухівки мали забезпечити «евакуацію» одного із підривників на територію рф. Його планували довести до кордону з росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.Окрім цього, як свідчать матеріали провадження, співробітник гру рф Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть обвинувачених відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ⁠ст. 111 (державна зрада);▪ ч. 3 ⁠ст. 113 (диверсія);▪ ч. 2 ⁠⁠ст. 258 (терористичний акт);▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);▪ ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію