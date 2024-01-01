У Польщі назвали причину, чому затримали Усика в аеропорту

У Польщі назвали причину, чому затримали Усика в аеропорту
Польські медіа оприлюднили дві версії, чому українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Серед причин називають «непридатний стан боксера» та недопуск на літак його тренера, через що Олександр відмовився летіти сам.

Про це повідомляють ESPN та Przeglad Sportowy, пише Громадське.

Усик приїхав до Кракова на автомобілі з Києва. Звідти він мав вилетіти на тренувальний збір до Іспанії.

За інформацією польського промоутера Анджея Васілевські, затримання відбулося через те, що служби аеропорту не хотіли пускати товариша боксера на борт «з незрозумілих причин».

Український боксер у відповідь на це відмовився летіти сам і виступив проти затримання товариша, внаслідок чого їх обох заарештували.

Згодом промоутер уточнив Przeglad Sportowy, що йшлось про тренера Усика Сергія Лапіна.

За версією видання ESPN, працівники аеропорту відмовили обом спортсменам у посадці на літак, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком».

Усик намагався пояснити, що з ними все гаразд і вони втомлені після 14-годинної поїздки з Києва. Через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх затримали.

Більше про затримання

Ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова.

Дружина Усика Катерина повідомила, що «все гаразд» та додала, що згодом Олександр усе пояснить.

Після звільнення Олександр Усик подякував українським дипломатам за підтримку та підкреслив, що наразі непорозуміння вирішене.

Ситуацію щодо затримання прокоментував і тренер Усика Сергій Лапін. У сториз в Instagram він розповів, що працівники аеропорту «перевищили свої повноваження».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що надішле ноту польській стороні через затримання Усика в аеропорту Кракова.

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Теги: Усик, затримання
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