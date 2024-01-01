СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві





Про це



За інформацією нашого співрозмовника, обшуки пов’язані з підозрою в поширенні російської пропаганди та підтримці агресії проти України.



«СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”», — повідомило джерело hromadske.



Поки правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 18 вересня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.За інформацією нашого співрозмовника, обшуки пов’язані з підозрою в поширенні російської пропаганди та підтримці агресії проти України.«СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”», — повідомило джерело hromadske.Поки правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію