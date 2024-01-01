СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві

СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві
Зранку 18 вересня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

За інформацією нашого співрозмовника, обшуки пов’язані з підозрою в поширенні російської пропаганди та підтримці агресії проти України.

«СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”», — повідомило джерело hromadske.
СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві

Поки правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.

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Теги: СБУ, монастир, Київ
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