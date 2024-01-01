СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві
Сьогодні, 12:22
Зранку 18 вересня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.
Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.
За інформацією нашого співрозмовника, обшуки пов’язані з підозрою в поширенні російської пропаганди та підтримці агресії проти України.
«СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”», — повідомило джерело hromadske.
Поки правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.
За інформацією нашого співрозмовника, обшуки пов’язані з підозрою в поширенні російської пропаганди та підтримці агресії проти України.
«СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясі. Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять “святую расію-матушку”», — повідомило джерело hromadske.
Поки правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві
Сьогодні, 12:22
Позаду — 29 місяців боротьби: розповідь лучанки Наталії Ніколаєвої, яка дочекалася сина з полону
Сьогодні, 11:59
Дрони СБУ та Сил оборони ліквідували склад з «Іскандерами», «Точками-У» та КАБАми у Тверській області росії
Сьогодні, 11:15
Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші
Сьогодні, 10:49