Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи
Сьогодні, 12:15
Війна забрала ще двох наших Героїв.
Про це пише "Нове життя".
Солдат Володимир Степанович Тарасюк, 1988 року народження, житель с. Залаззя, довгий час вважався безвісти зниклим. Нині ж офіційно встановлено, що захисник загинув 30 липня 2022 року під час виконання службових обов’язків на території Донецької області.
Старший сержант Василь Миколайович Муха, 1976 року народження, житель села Хоцунь, помер 8 вересня 2024 року внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків військової служби при захисті Батьківщини.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це пише "Нове життя".
Солдат Володимир Степанович Тарасюк, 1988 року народження, житель с. Залаззя, довгий час вважався безвісти зниклим. Нині ж офіційно встановлено, що захисник загинув 30 липня 2022 року під час виконання службових обов’язків на території Донецької області.
Старший сержант Василь Миколайович Муха, 1976 року народження, житель села Хоцунь, помер 8 вересня 2024 року внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків військової служби при захисті Батьківщини.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
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