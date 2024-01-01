Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи





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Солдат Володимир Степанович Тарасюк, 1988 року народження, житель с. Залаззя, довгий час вважався безвісти зниклим. Нині ж офіційно встановлено, що захисник загинув 30 липня 2022 року під час виконання службових обов’язків на території Донецької області.



Старший сержант Василь Миколайович Муха, 1976 року народження, житель села Хоцунь, помер 8 вересня 2024 року внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків військової служби при захисті Батьківщини.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

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