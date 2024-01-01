Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи

Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи
Війна забрала ще двох наших Героїв.

Про це пише "Нове життя".

Солдат Володимир Степанович Тарасюк, 1988 року народження, житель с. Залаззя, довгий час вважався безвісти зниклим. Нині ж офіційно встановлено, що захисник загинув 30 липня 2022 року під час виконання службових обов’язків на території Донецької області.

Старший сержант Василь Миколайович Муха, 1976 року народження, житель села Хоцунь, помер 8 вересня 2024 року внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків військової служби при захисті Батьківщини.
Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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