Вважався зниклим безвісти: «На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Сергій Абрамчук
Сьогодні, 12:37
Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Абрамчука.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"На жаль, сьогодні змушені сповістити трагічну звістку: російська війна знову забрала життя захисника України – нашого земляка зі Скулина - Сергія Петровича Абрамчука, 1982 р.н.
Певний час Сергій вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, надія на те, що військовий повернеться додому живим, не виправдалась: тепер зустрічатимемо Героя «На щиті».
Він поліг 29 серпня 2024 року, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу н.п. Торецьк на Донеччині.
Служив стрільцем-помічником гранатометника, а на військову службу пішов із власної волі, підписавши контракт наприкінці квітня цього року.
Вічна і світла пам'ять захиснику Сергію Абрамчуку! Щирі співчуття родині і всім, хто знав і любив загиблого.
Сьогодні тіло захисника прибуде на малу батьківщину. У громаді - триденна жалоба", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"На жаль, сьогодні змушені сповістити трагічну звістку: російська війна знову забрала життя захисника України – нашого земляка зі Скулина - Сергія Петровича Абрамчука, 1982 р.н.
Певний час Сергій вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, надія на те, що військовий повернеться додому живим, не виправдалась: тепер зустрічатимемо Героя «На щиті».
Він поліг 29 серпня 2024 року, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу н.п. Торецьк на Донеччині.
Служив стрільцем-помічником гранатометника, а на військову службу пішов із власної волі, підписавши контракт наприкінці квітня цього року.
Вічна і світла пам'ять захиснику Сергію Абрамчуку! Щирі співчуття родині і всім, хто знав і любив загиблого.
Сьогодні тіло захисника прибуде на малу батьківщину. У громаді - триденна жалоба", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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