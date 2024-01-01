Вважався зниклим безвісти: «На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Сергій Абрамчук

Вважався зниклим безвісти: «На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Сергій Абрамчук
Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Абрамчука.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"На жаль, сьогодні змушені сповістити трагічну звістку: російська війна знову забрала життя захисника України – нашого земляка зі Скулина - Сергія Петровича Абрамчука, 1982 р.н.

Певний час Сергій вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, надія на те, що військовий повернеться додому живим, не виправдалась: тепер зустрічатимемо Героя «На щиті».

Він поліг 29 серпня 2024 року, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу н.п. Торецьк на Донеччині.

Служив стрільцем-помічником гранатометника, а на військову службу пішов із власної волі, підписавши контракт наприкінці квітня цього року.

Вічна і світла пам'ять захиснику Сергію Абрамчуку! Щирі співчуття родині і всім, хто знав і любив загиблого.

Сьогодні тіло захисника прибуде на малу батьківщину. У громаді - триденна жалоба", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів в Україні: серед них - і на Волині
Сьогодні, 13:23
У Польщі назвали причину, чому затримали Усика в аеропорту
Сьогодні, 13:00
Вважався зниклим безвісти: «На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Сергій Абрамчук
Сьогодні, 12:37
СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві
Сьогодні, 12:22
Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи Війна забрала життя двох Героїв з Волині Володимира Тарасюка та Василя Мухи
Сьогодні, 12:15
Позаду — 29 місяців боротьби: розповідь лучанки Наталії Ніколаєвої, яка дочекалася сина з полону Позаду — 29 місяців боротьби: розповідь лучанки Наталії Ніколаєвої, яка дочекалася сина з полону
Сьогодні, 11:59
У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк
17 вересень, 16:19
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
16 вересень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів в Україні: серед них - і на Волині
Сьогодні, 13:23
 0
У Польщі назвали причину, чому затримали Усика в аеропорту
Сьогодні, 13:00
 0
Вважався зниклим безвісти: «На щиті» повертається на рідну Волинь Герой Сергій Абрамчук
Сьогодні, 12:37
 0
Дитячі слінги на будь-який смак: як переможниця двох програм від центру Дія.Бізнес у Луцьку розвиває свій бренд
Сьогодні, 12:25
 0
СБУ прийшла з обшуками до чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8