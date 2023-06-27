Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів в Україні: серед них - і на Волині

Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів в Україні: серед них - і на Волині
Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування понад 300 населених пунктів – забракло голосів. У зв'язку з цим нардепи почали блокувати трибуну.

Про це повідомив Олексій Гончаренко, пише LB.ua.

За його словами, депутати вимагають зібратися на погоджувальну раду. Провалена постанова мала перейменувати 15 міст, сім районів, 54 селища та 267 сіл.

За словами нардепів, деякі депутати хочуть провести перейменування пакетом, деякі – що їх треба голосувати окремо.

Перейменування мало стосуватися населених пунктів і районів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської і Чернігівської областей. Вони містили символіку російської імперської політики або не відповідали нормам української мови.

Зокрема, мали перейменувати місто Новомосковськ на Самар, Павлоград на Матвіїв, Синельникове на Ріднопілля, Первомайськ на Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверсокодонецьк, Червоноград на Шептицький, Южноукраїнськ на Гард, Южне на Порт-Анненталь, Дружбу на Хутір-Михайлівський, Красноград на Берестин, Первомайський на Златопіль, Ватутіне на Багачеве.

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Теги: Рада, перейменування, населені пункти
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