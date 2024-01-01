На Харківщині загинув Герой з Волині Тарас Дудко
Сьогодні, 14:13
На війні загинув Герой з Волині Тарас Дудко.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Наша громада втратила на війні іще одного вірного сина України – володимирчанина Дудка Тараса Костянтиновича, 1989 року народження.
Життя старшого солдата, який служив у прикордонних військах, обороняючи східні рубежі нашої держави, обірвалося 15 вересня на Харківщині.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять та шана Захиснику!" - йдеться у повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Наша громада втратила на війні іще одного вірного сина України – володимирчанина Дудка Тараса Костянтиновича, 1989 року народження.
Життя старшого солдата, який служив у прикордонних військах, обороняючи східні рубежі нашої держави, обірвалося 15 вересня на Харківщині.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять та шана Захиснику!" - йдеться у повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати поліцейським документи: йде службове розслідування. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Тарас Дудко
Сьогодні, 14:13
Агенти російського гру готували теракти у Києві та Львові, - СБУ
Сьогодні, 14:08
Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів в Україні: серед них - і на Волині
Сьогодні, 13:23