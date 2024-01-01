На Харківщині загинув Герой з Волині Тарас Дудко

Тарас Дудко.



Про це Ігор Пальонка.



"Наша громада втратила на війні іще одного вірного сина України – володимирчанина Дудка Тараса Костянтиновича, 1989 року народження.



Життя старшого солдата, який служив у прикордонних військах, обороняючи східні рубежі нашої держави, обірвалося 15 вересня на Харківщині.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять та шана Захиснику!" - йдеться у повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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