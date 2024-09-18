Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика

Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика
Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсмена Олександра Усика.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, пише LB.ua.

Він не назвав причин затримання чемпіона. За його словами, Україна вважає такі дії непропорційними і неприпустимими.

"За дорученням Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він.

Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст, вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle.

Учора ввечері в польському аеропорту затримали українського боксера Олександра Усика. Причини на загал не озвучували.

Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Усик, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця" ще б воно так турбувалось про долю всіх українців
Відповісти
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші
Сьогодні, 10:49
Волинські поліцейські виявили 45-річного нелегала з росії
Сьогодні, 10:11
Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика
Сьогодні, 09:40
За добу на фронті відбулося 194 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
Після падіння шахеда у двох луцьких будинках три тижні немає газу
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова
25 серпень, 10:23
Усик відмовився від титула чемпіона світу IBF Усик відмовився від титула чемпіона світу IBF
26 червень, 10:10
Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів Екслікаря Волинської обласної лікарні затримали через незаконне вилучення органів
14 червень, 11:55
Усик переміг Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу Усик переміг Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу
19 травень, 02:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Привезення авто в Україну з-за кордону: 22-річний шахрай з Луцька «розводив» людей на гроші
Сьогодні, 10:49
 0
Волинські поліцейські виявили 45-річного нелегала з росії
Сьогодні, 10:11
 0
Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика
Сьогодні, 09:40
 0
За добу на фронті відбулося 194 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
 0
Після падіння шахеда у двох луцьких будинках три тижні немає газу
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8