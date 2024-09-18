Україна надішле ноту польській стороні за затримання Усика

Олександра Усика.



Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, пише



Він не назвав причин затримання чемпіона. За його словами, Україна вважає такі дії непропорційними і неприпустимими.



"За дорученням Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він.



Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст, вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle.



Учора ввечері в польському аеропорту затримали українського боксера Олександра Усика. Причини на загал не озвучували.



Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсменаПро це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, пише LB.ua Він не назвав причин затримання чемпіона. За його словами, Україна вважає такі дії непропорційними і неприпустимими."За дорученнямми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він.Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст, вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle.Учора ввечері в польському аеропорту затримали українського боксера Олександра Усика. Причини на загал не озвучували.Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця.

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