За добу на фронті відбулося 194 боєзіткнення, - Генштаб

Розпочалась дев’ятсот тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнень.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаудари, зокрема, скинув 120 КАБів. Крім цього, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка, Сенькове, Осиново, Ківшарівка, Глушківка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Часів Яр, Краматорськ, Дружба, Щербинівка, Петрівка, Єлизаветівка, Костянтинівка, Курахове Донецької області; Вербове на Запоріжжі.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта.На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість атак наших позицій неподалік Вугледара та Новоукраїнки.Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку, тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе.На Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків.На Придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. Втрат позицій не допущено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зі своєї території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та 18 одиниць спецтехніки окупантів.