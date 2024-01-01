Після падіння шахеда у двох луцьких будинках три тижні немає газу





Йдеться про будинки, в один з яких цього дня влучили уламки дрона,



Газівники кажуть: чекають експертного висновку щодо технічного стану конструкцій будинку на проспекті Відродження, який мала замовити Луцька міська рада.



«Після отриманого експертного висновку Волинська філія „Газмережі“ в найкоротші терміни відновить безпечне газопостачання до зазначених будинків», — йдеться у відповіді на запит misto.media.



В управлінні капітального будівництва повідомили, що експертний висновок уже готовий.



Оскільки «Газмережі» — окрема юридична особа і не є державним чи комунальним підприємством, то всі питання щодо газу там вирішують самі, каже начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук.



Ремонтні роботи в будинку ще не почали, додав він, бо процедура підготовки вимагає часу.



Уже зроблений експертний висновок, на основі якого зараз виготовляється проєкт. Надіюсь, найближчим часом він буде готовий. Тоді буде проведено експертизу проєкту, і паралельно будемо старатися провести тендер на визначення підрядника. Тоді вже будуть починати ремонтні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження у двох багатоповерхівках із 26 серпня немає газопостачання.Йдеться про будинки, в один з яких цього дня влучили уламки дрона, передає misto.media.Газівники кажуть: чекають експертного висновку щодо технічного стану конструкцій будинку на проспекті Відродження, який мала замовити Луцька міська рада.«Після отриманого експертного висновку Волинська філія „Газмережі“ в найкоротші терміни відновить безпечне газопостачання до зазначених будинків», — йдеться у відповіді на запит misto.media.В управлінні капітального будівництва повідомили, що експертний висновок уже готовий.Оскільки «Газмережі» — окрема юридична особа і не є державним чи комунальним підприємством, то всі питання щодо газу там вирішують самі, каже начальник управління капітального будівництваРемонтні роботи в будинку ще не почали, додав він, бо процедура підготовки вимагає часу.Уже зроблений експертний висновок, на основі якого зараз виготовляється проєкт. Надіюсь, найближчим часом він буде готовий. Тоді буде проведено експертизу проєкту, і паралельно будемо старатися провести тендер на визначення підрядника. Тоді вже будуть починати ремонтні роботи.

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