Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк змінив графік роботи
Луцький зоопарк скоротив графік роботи через зменшення світлового дня.

Про це розповіли на сторінці у Фейсбуці зоопарку.

«Ви ж помітили, наскільки раніше почало сутеніти? І хоч ніби й тепло, але осіння прохолода потихеньку захоплює повітря, опускається на землю туманами або добряче бадьорить вранці. Тож, власне, змінюємо графік роботи. Наразі - на годину раніше зачиняємося», – кажуть там.

Тепер звіринець працюватиме з 10:00 до 19:00.

Бути на території можна до 19:00 (квитки продаються до 18:00).


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Теги: зоопарк, луцьк, тварини
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