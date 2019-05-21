Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 06:16
Луцький зоопарк скоротив графік роботи через зменшення світлового дня.
Про це розповіли на сторінці у Фейсбуці зоопарку.
«Ви ж помітили, наскільки раніше почало сутеніти? І хоч ніби й тепло, але осіння прохолода потихеньку захоплює повітря, опускається на землю туманами або добряче бадьорить вранці. Тож, власне, змінюємо графік роботи. Наразі - на годину раніше зачиняємося», – кажуть там.
Тепер звіринець працюватиме з 10:00 до 19:00.
Бути на території можна до 19:00 (квитки продаються до 18:00).
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Про це розповіли на сторінці у Фейсбуці зоопарку.
«Ви ж помітили, наскільки раніше почало сутеніти? І хоч ніби й тепло, але осіння прохолода потихеньку захоплює повітря, опускається на землю туманами або добряче бадьорить вранці. Тож, власне, змінюємо графік роботи. Наразі - на годину раніше зачиняємося», – кажуть там.
Тепер звіринець працюватиме з 10:00 до 19:00.
Бути на території можна до 19:00 (квитки продаються до 18:00).
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