Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк скоротив графік роботи через зменшення світлового дня.Про це розповіли на сторінці у Фейсбуці зоопарку.«Ви ж помітили, наскільки раніше почало сутеніти? І хоч ніби й тепло, але осіння прохолода потихеньку захоплює повітря, опускається на землю туманами або добряче бадьорить вранці. Тож, власне, змінюємо графік роботи. Наразі - на годину раніше зачиняємося», – кажуть там.Тепер звіринець працюватиме з 10:00 до 19:00.Бути на території можна до 19:00 (квитки продаються до 18:00).