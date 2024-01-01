Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:15
НБУ встановив курс валют на середу, 18 вересня. У порівнянні з попереднім днем вартість долара, євро та злотого пішла догори.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,41 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 46,12 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,41 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро – 46,12 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)
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