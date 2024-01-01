Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,41 (+6 коп.)



Курс євро



1 євро – 46,12 (+12 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив курс валют на середу, 18 вересня. У порівнянні з попереднім днем вартість долара, євро та злотого пішла догори.Про це повідомили в Нацбанку.1 долар США – 41,41 (+6 коп.)1 євро – 46,12 (+12 коп.)1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)

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