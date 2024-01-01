На Волині сплатили понад 444 мільйони гривень податку за землю

Від початку року на Волині сплатили 444,2 мільйона гривень плати за землю. Ця сума на 20,6 % перевищує аналогічні показники минулого року.Про це повідомили в головному управлінні Державної податкової служби області.Зокрема, у звітному періоді юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 361,2 мільйона гривень плати за землю. Понад 83 мільйони гривень земельного податку перерахували до бюджетів громад фізичні особи-землевласники та землекористувачі.Майнові податки, до яких належить плата за землю, зараховуються винятково до бюджетів громад, на території якої знаходиться об’єкт оподаткування.