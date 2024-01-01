На Волині сплатили понад 444 мільйони гривень податку за землю

На Волині сплатили понад 444 мільйони гривень податку за землю
Від початку року на Волині сплатили 444,2 мільйона гривень плати за землю. Ця сума на 20,6 % перевищує аналогічні показники минулого року.

Про це повідомили в головному управлінні Державної податкової служби області.

Зокрема, у звітному періоді юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 361,2 мільйона гривень плати за землю. Понад 83 мільйони гривень земельного податку перерахували до бюджетів громад фізичні особи-землевласники та землекористувачі.

Майнові податки, до яких належить плата за землю, зараховуються винятково до бюджетів громад, на території якої знаходиться об’єкт оподаткування.

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Теги: податок за землю, Волинь
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