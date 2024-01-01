Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 вересня
Сьогодні, 03:05
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 17 вересня, буря була досить сильною - К-індекс піднявся до екстремального показника 8. Проте вже в середу, 18 вересня, буря трохи вщухне, але залишатиметься все ще відчутною.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 17 вересня, буря була досить сильною - К-індекс піднявся до екстремального показника 8. Проте вже в середу, 18 вересня, буря трохи вщухне, але залишатиметься все ще відчутною.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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