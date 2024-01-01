Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 17 вересня, буря була досить сильною - К-індекс піднявся до екстремального показника 8. Проте вже в середу, 18 вересня, буря трохи вщухне, але залишатиметься все ще відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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