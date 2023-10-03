Скільки на Волині можна заробити на каштанах





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«Скільки назбираєте. Каштан буде по шість гривень за кілограм. Наразі по шість гривень, можливо, ціна зросте, то буде більше», – розповів Олександр, який купує каштани.



З його слів, ціна стала, тому тільки від вас залежить, скільки грошей заробите. Також журналісти вирішили поцікавитись, що далі відбувається із каштанами й куди вони потрапляють.



«Це іде на медицину. Збирайте, бо воно ж падає, пропадає, тут немає ніякої відповідальності. Це прості гроші, лише треба не лінуватися, а збирати», – додав чоловік.



Для дуже підприємливих людей, яких зацікавила тема заробітку на каштанах, є інший варіант – відкрити пункт прийому у власному дворі.



У мережі ж пишуть: звичайні каштани використовують для створення ліків – венотоніків. Останні продають в аптеках, тому осіння пора – це час заробити легкі гроші на дарах природи. Головне, як-то кажуть, не лінуватись, а ловити момент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінь – надзвичайно красива і чудова пора. Хтось їде в ліс по гриби, хтось збирає картоплю, а хтось шукає можливість заробити. Багато хто й не здогадується, що гроші лежать прямо під ногами. Мова йде про каштани, адже зараз саме цих плодів, за які готові заплатити.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» «Скільки назбираєте. Каштан буде по шість гривень за кілограм. Наразі по шість гривень, можливо, ціна зросте, то буде більше», – розповів, який купує каштани.З його слів, ціна стала, тому тільки від вас залежить, скільки грошей заробите. Також журналісти вирішили поцікавитись, що далі відбувається із каштанами й куди вони потрапляють.«Це іде на медицину. Збирайте, бо воно ж падає, пропадає, тут немає ніякої відповідальності. Це прості гроші, лише треба не лінуватися, а збирати», – додав чоловік.Для дуже підприємливих людей, яких зацікавила тема заробітку на каштанах, є інший варіант – відкрити пункт прийому у власному дворі.У мережі ж пишуть: звичайні каштани використовують для створення ліків – венотоніків. Останні продають в аптеках, тому осіння пора – це час заробити легкі гроші на дарах природи. Головне, як-то кажуть, не лінуватись, а ловити момент.

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