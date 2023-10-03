Скільки на Волині можна заробити на каштанах

Скільки на Волині можна заробити на каштанах
Осінь – надзвичайно красива і чудова пора. Хтось їде в ліс по гриби, хтось збирає картоплю, а хтось шукає можливість заробити. Багато хто й не здогадується, що гроші лежать прямо під ногами. Мова йде про каштани, адже зараз саме цих плодів, за які готові заплатити.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

«Скільки назбираєте. Каштан буде по шість гривень за кілограм. Наразі по шість гривень, можливо, ціна зросте, то буде більше», – розповів Олександр, який купує каштани.

З його слів, ціна стала, тому тільки від вас залежить, скільки грошей заробите. Також журналісти вирішили поцікавитись, що далі відбувається із каштанами й куди вони потрапляють.

«Це іде на медицину. Збирайте, бо воно ж падає, пропадає, тут немає ніякої відповідальності. Це прості гроші, лише треба не лінуватися, а збирати», – додав чоловік.

Для дуже підприємливих людей, яких зацікавила тема заробітку на каштанах, є інший варіант – відкрити пункт прийому у власному дворі.

У мережі ж пишуть: звичайні каштани використовують для створення ліків – венотоніків. Останні продають в аптеках, тому осіння пора – це час заробити легкі гроші на дарах природи. Головне, як-то кажуть, не лінуватись, а ловити момент.

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Теги: каштани, луцьк, заробітки
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