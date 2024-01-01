Поліг у Росії: на війні загинув Герой з Волині Вадим Шилак
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15 вересня 2024 року під час виконання бойового задання щодо захисту територіального суверенітету України загинув Герой з Волині Вадим Шилак.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
38-річний солдат, стрілець штурмового відділення, Шилак Вадим Станіславович отримав поранення, несумісне з життям, у бою з ворогом на території Росії.
«Невимовний біль. Ще одне молоде життя забрала жорстока війна. Щирі співчуття батькам: Олені Володимирівні та Станіславу Дмитровичу, дружині Карині Сергіївні, сину Марку. Вічна та світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Маневицькій громаді.
38-річний солдат, стрілець штурмового відділення, Шилак Вадим Станіславович отримав поранення, несумісне з життям, у бою з ворогом на території Росії.
«Невимовний біль. Ще одне молоде життя забрала жорстока війна. Щирі співчуття батькам: Олені Володимирівні та Станіславу Дмитровичу, дружині Карині Сергіївні, сину Марку. Вічна та світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо згодом.
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