Поліг у Росії: на війні загинув Герой з Волині Вадим Шилак

Вадим Шилак.



Про це повідомили у Маневицькій громаді.



38-річний солдат, стрілець штурмового відділення, Шилак Вадим Станіславович отримав поранення, несумісне з життям, у бою з ворогом на території Росії.





«Невимовний біль. Ще одне молоде життя забрала жорстока війна. Щирі співчуття батькам: Олені Володимирівні та Станіславу Дмитровичу, дружині Карині Сергіївні, сину Марку. Вічна та світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.



Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня 2024 року під час виконання бойового задання щодо захисту територіального суверенітету України загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Маневицькій громаді.38-річний солдат, стрілець штурмового відділення, Шилак Вадим Станіславович отримав поранення, несумісне з життям, у бою з ворогом на території Росії.«Невимовний біль. Ще одне молоде життя забрала жорстока війна. Щирі співчуття батькам:та, дружині, сину. Вічна та світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.Про прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та чин похорону повідомимо згодом.

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