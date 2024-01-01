У Луцьку студенти місяць сидять без гарячої води у гуртожитку





Про це повідомила Ірина Васьковська на своїй сторінці у Фейсбук.



«Адміністрація гуртожитку каже, що води не буде до початку опалювального сезону, але з чим пов‘язане вимкнення теплої води ніхто нікому не розказує. Ми платили за гуртожиток 8 000 грн в рік і тут такі жахливі умови, що потрібно приймати душ у холодній воді. В гуртожитку живе близько 600 студентів і невже не можна забезпечити їх теплою водою?!» – йдеться у дописі.



Жінка додала, що ні ректор коледжу, ні завідувач гуртожитку нічого з цим не роблять.



Журналісти сайту Петра Бойчука, чому здобувачі освіти сидять без води й скільки ще це триватиме.



«Сьогодні в центрі міняють труби. 15 будинків без тепла, усі установи, які на цій території – без тепла. У тому числі й наш гуртожиток. Вони технічно не можуть подати воду. У коледжі вона є, а саме в гуртожитку нема. Пообіцяли замінити труби до 1 жовтня, це може бути навіть з початком опалювального сезону. Технічно зараз розв'язати це питання не можна. У нас бували випадки, коли трубу проривало, то ми швиденько її ремонтували. А це місто цим займається. Зараз 15 будинків без гарячої води й, на жаль, гуртожиток серед них. Я підтримую студентів, вода повинна бути, в нас є на це кошти, але її, на жаль, немає. Ми порушували це питання на рівні міської ради, адміністрації, але води так і немає. Сказали, коли зроблять ремонт, тоді буде вода. Це не наша провина», – зазначив ректор.



Петро Бойчук також додав: води немає з 15 серпня. Проте зауважує, що у них є плити та можливість нагріти воду. Як пояснив ректор, безпосередньо керівництво освітнього закладу тут нічого вдіяти не може.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти Луцького педагогічного коледжу, які мешкають у гуртожитку, що на вулиці Глушець, 39, вже місяць сидять без гарячої води.Про це повідомилана своїй сторінці у Фейсбук.«Адміністрація гуртожитку каже, що води не буде до початку опалювального сезону, але з чим пов‘язане вимкнення теплої води ніхто нікому не розказує. Ми платили за гуртожиток 8 000 грн в рік і тут такі жахливі умови, що потрібно приймати душ у холодній воді. В гуртожитку живе близько 600 студентів і невже не можна забезпечити їх теплою водою?!» – йдеться у дописі.Жінка додала, що ні ректор коледжу, ні завідувач гуртожитку нічого з цим не роблять.Журналісти сайту «Конкурент» виріши запитати у ректора закладу, чому здобувачі освіти сидять без води й скільки ще це триватиме.«Сьогодні в центрі міняють труби. 15 будинків без тепла, усі установи, які на цій території – без тепла. У тому числі й наш гуртожиток. Вони технічно не можуть подати воду. У коледжі вона є, а саме в гуртожитку нема. Пообіцяли замінити труби до 1 жовтня, це може бути навіть з початком опалювального сезону. Технічно зараз розв'язати це питання не можна. У нас бували випадки, коли трубу проривало, то ми швиденько її ремонтували. А це місто цим займається. Зараз 15 будинків без гарячої води й, на жаль, гуртожиток серед них. Я підтримую студентів, вода повинна бути, в нас є на це кошти, але її, на жаль, немає. Ми порушували це питання на рівні міської ради, адміністрації, але води так і немає. Сказали, коли зроблять ремонт, тоді буде вода. Це не наша провина», – зазначив ректор.Петро Бойчук також додав: води немає з 15 серпня. Проте зауважує, що у них є плити та можливість нагріти воду. Як пояснив ректор, безпосередньо керівництво освітнього закладу тут нічого вдіяти не може.

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