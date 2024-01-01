Скільки коштує картопля, морква та цибуля на Волині

Скільки коштує картопля, морква та цибуля на Волині
На Волині триває період збору врожаю і це відчутно не лише на полях, а й на місцевих ринках. Зокрема, в Рожищі щодня можна побачити свіжі овочі, які тільки-но зібрані з грядок. На ринку панує справжня осіння атмосфера – полиці заповнені яскравими кольорами овочів, що приваблюють покупців.

Про це пише ВСН.

Одним із найбільш популярних товарів цієї пори є морква. Фермери приносять її прямо з полів, де її тільки що викопали. Соковита, хрустка і насичено-помаранчева морква користується неабияким попитом, адже її використовують і для приготування салатів, супів, і для консервації на зиму. Коштує вона 25-35 гривень за кілограм.

Не менш популярна на ринку й картопля, яка традиційно є одним із основних продуктів на Волині. Господині ретельно обирають тверді, гладкі бульби, які стануть основою для багатьох страв. Завдяки рясному врожаю цього року, картоплю можна купити на ринку за помірною ціною, що тільки збільшує кількість охочих зробити запаси на зиму. Вартує картопля в основному 15 гривень за кілограм, дуже велику продають за 20 гривень.

Цибуля різних сортів також широко представлена на ринку. Вона не лише додає смаку багатьом стравам, але й вважається корисним продуктом для зміцнення імунітету, що особливо важливо в осінній період. Цього року врожай цибулі порадував місцевих фермерів, тому покупці можуть знайти її у великій кількості. Ціна на неї 15 гривень за кілограм, якщо брати сітку, а у роздріб 20-25 гривень.

Перебуваючи на ринку у Рожищі, відчувається особлива енергія цієї пори. Покупці з ентузіазмом наповнюють свої торбинки свіжими овочами, а продавці з гордістю пропонують продукти, вирощені на власних полях.

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Теги: овочі, ціни
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