Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 18 вересняМінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза

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