Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза
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