ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя





Про це йдеться на фейсбук-сторінці ВМС.



Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.



Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що склади розташовувалися в селі Глибоке Маріупольського району. Він також опублікував фото наслідків ракетного удару.



Цього місяця дрони СБУ уразили склад боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили днями російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.Про це йдеться на фейсбук-сторінці ВМС.Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.Радник міського голови Маріуполязазначив, що склади розташовувалися в селі Глибоке Маріупольського району. Він також опублікував фото наслідків ракетного удару.Цього місяця дрони СБУ уразили склад боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області РФ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію