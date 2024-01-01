ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя
Сьогодні, 19:18
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили днями російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці ВМС.
Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що склади розташовувалися в селі Глибоке Маріупольського району. Він також опублікував фото наслідків ракетного удару.
Цього місяця дрони СБУ уразили склад боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області РФ.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці ВМС.
Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що склади розташовувалися в селі Глибоке Маріупольського району. Він також опублікував фото наслідків ракетного удару.
Цього місяця дрони СБУ уразили склад боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області РФ.
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