Викладачці ВНУ збирають кошти на лікування: хвороба повертається

Людмила Миколаївна Опейда вже майже рік невпинно бореться із захворюванням печінки.



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Тож, влітку минулого року жінці зробили операцію, після чого, аби зменшити вплив хвороби на організм, потрібно було пройти лікування. Після п’яти повних та двох часткових курсів спеціальними препаратами, стан пані Людмили покращився. Проте на повторній комп’ютерній томографії наприкінці літа у пацієнтки виявили погіршення здоров’я.



«Після пройдених курсів, я три літні місяці відпочивала, і вже почувала себе набагато краще, але за вимогою лікарів 26 серпня пройшла діагностику у Львові і виявилося, що хвороба повертається. Збільшилася кількість тих вогнищ і розміри деяких також збільшилися, тому лікарі рекомендують знову пролікуватися», – розповіла Людмила Миколаївна.



Зважаючи на фінансове становище, повний курс двома необхідними препаратами жінка дозволити собі не може, тому лікарі наполягли ще хоча б тричі пройти лікування одним з них – «Авастином».



Щодо ціни на препарат, пані Людмила каже, що у тій аптеці, де вона його завжди купувала, він залишився майже незмінним – 38,300 за одну ампулу, на один курс лікування таких потрібно дві, тобто понад 76 тисяч гривень. Для жінки ця сума є непідйомною, зважаючи на те, що за попередні курси лікування досі потрібно розраховуватися.



Також Людмила Миколаївна звертається до фондів, благодійних організацій та усіх небайдужих, хто може допомогти накопичити необхідну суму на три курси лікування, яке потрібно розпочати якнайшвидше. Допомагатимуть у цьому і надалі спеціалісти лікарні Святого Пантелеймона у Львові.



До збору коштів долучилися і студенти ВНУ, які відкрили додаткову банку, приєднатися до їхнього збору можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/3Fbpz8Fd64



Допомогти Людмилі Миколаївні можна за реквізитами: 4149 4993 4623 9377 (ПриватБанк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Викладачка філософії Волинського національного університету імені Лесі Українкивже майже рік невпинно бореться із захворюванням печінки.Про це пишуть Волинські новини Тож, влітку минулого року жінці зробили операцію, після чого, аби зменшити вплив хвороби на організм, потрібно було пройти лікування. Після п’яти повних та двох часткових курсів спеціальними препаратами, стан пані Людмили покращився. Проте на повторній комп’ютерній томографії наприкінці літа у пацієнтки виявили погіршення здоров’я.«Після пройдених курсів, я три літні місяці відпочивала, і вже почувала себе набагато краще, але за вимогою лікарів 26 серпня пройшла діагностику у Львові і виявилося, що хвороба повертається. Збільшилася кількість тих вогнищ і розміри деяких також збільшилися, тому лікарі рекомендують знову пролікуватися», – розповіла Людмила Миколаївна.Зважаючи на фінансове становище, повний курс двома необхідними препаратами жінка дозволити собі не може, тому лікарі наполягли ще хоча б тричі пройти лікування одним з них – «Авастином».Щодо ціни на препарат, пані Людмила каже, що у тій аптеці, де вона його завжди купувала, він залишився майже незмінним – 38,300 за одну ампулу, на один курс лікування таких потрібно дві, тобто понад 76 тисяч гривень. Для жінки ця сума є непідйомною, зважаючи на те, що за попередні курси лікування досі потрібно розраховуватися.Також Людмила Миколаївна звертається до фондів, благодійних організацій та усіх небайдужих, хто може допомогти накопичити необхідну суму на три курси лікування, яке потрібно розпочати якнайшвидше. Допомагатимуть у цьому і надалі спеціалісти лікарні Святого Пантелеймона у Львові.До збору коштів долучилися і студенти ВНУ, які відкрили додаткову банку, приєднатися до їхнього збору можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/3Fbpz8Fd64Допомогти Людмилі Миколаївні можна за реквізитами:

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