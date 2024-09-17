На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область, – Politico

Валерій Залужний, виступав проти планів президента України Зеленського щодо проведення операції на території Росії, зокрема вторгнення в Курську область.



Про це пише Politico з посиланням на неназваних українських військових високопосадовців, повідомляє



Ці військовослужбовці розповіли виданню, що Залужний поставив під сумнів наміри українського керівництва наступати на Курщину, коли на початку року ознайомився з пропозиціями президента. Він вважав вторгнення надто ризикованим, оскільки не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих територіях.



"Залужний запитав: коли плацдарм, то що? "Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав", – сказав один із чиновників. "Він відчував, що це азартна гра", – сказав він. На прохання прокоментувати Курську операцію Залужний не відповів".



Крім Залужного, проти наступу виступив тодішній командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, відомий своєю репутацією серед особового складу. Ішкулов був звільнений з посади в липні 2024 року, що викликало обурення серед військових, які підтримували його. Вони заявили, що командир мав звитяжний бойовий досвід і користувався довірою серед підлеглих.



За словами співрозмовників Politico, причиною звільнення Ішкулова стала його незгода із завданням, яке, на його думку, не відповідало можливостям бригади. Ішкулов вважав, що Курська операція може призвести до значних втрат серед його підрозділів через надмірний ризик і недостатнє планування.



Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.



27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.



За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.



Правитель Росії володимир путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ територій РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.



Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що чим довше Україна утримує позиції у Курській області РФ – тим більш слабким стає лідер Кремля володимир путін.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) в своєму аналітичному звіті зазначає, що початок української операції в Курській області стимулював Росію до участі в обміні військовополоненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку 2024 року тодішній головнокомандувач Збройних Сил України, виступав проти планів президента України Зеленського щодо проведення операції на території Росії, зокрема вторгнення в Курську область.Про це пише Politico з посиланням на неназваних українських військових високопосадовців, повідомляє Українська правда Ці військовослужбовці розповіли виданню, що Залужний поставив під сумнів наміри українського керівництва наступати на Курщину, коли на початку року ознайомився з пропозиціями президента. Він вважав вторгнення надто ризикованим, оскільки не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих територіях."Залужний запитав: коли плацдарм, то що? "Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав", – сказав один із чиновників. "Він відчував, що це азартна гра", – сказав він. На прохання прокоментувати Курську операцію Залужний не відповів".Крім Залужного, проти наступу виступив тодішній командир 80-ї десантно-штурмової бригади, відомий своєю репутацією серед особового складу. Ішкулов був звільнений з посади в липні 2024 року, що викликало обурення серед військових, які підтримували його. Вони заявили, що командир мав звитяжний бойовий досвід і користувався довірою серед підлеглих.За словами співрозмовників Politico, причиною звільнення Ішкулова стала його незгода із завданням, яке, на його думку, не відповідало можливостям бригади. Ішкулов вважав, що Курська операція може призвести до значних втрат серед його підрозділів через надмірний ризик і недостатнє планування.Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.27 серпня головнокомандувач ЗСУповідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.Правитель Росії володимир путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ територій РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.Британський міністр оборонизаявив, що чим довше Україна утримує позиції у Курській області РФ – тим більш слабким стає лідер Кремля володимир путін.Американський Інститут вивчення війни (ISW) в своєму аналітичному звіті зазначає, що початок української операції в Курській області стимулював Росію до участі в обміні військовополоненими.

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