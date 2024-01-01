Як активістка з Маріуполя об’єднує людей та реалізовує важливі проєкти

У Мукачеві є люди, які сприяють соціальній згуртованості у місті. Серед них і місцеві, і внутрішньо переміщені особи. Одна з них —Вона народилася 5 березня 1992 року в Маріуполі, здобула дві вищі освіти в Маріупольському державному університеті та у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі. Ще у 2015 році Дар’я Маркович долучилась до громадської організації «Маріупольська спілка молоді».Коли почалась війна, то вона приїхала на Закарпаття. Дар’я каже, що ніколи б не подумала, що житиме у Мукачеві, за кілька десятків кілометрів від Європи. Адже все життя жила за 20 кілометрів від росії. Але так сталося, що зараз вона проживає саме у цьому закарпатському місті.«Це було спонтанне рішення. Ми виїхали з Маріуполя і не знали, куди їхати, що робити, де зупинитися», — розповідає Дар’я. Ні друзів, ні родичів у інших регіонах у неї не було. Тоді керівниця ГО «Маріупольська спілка молоді» Уляна Токарєва запропонували приїхати на Закарпаття. Бо у селі Копинівці, що на Мукачівщині, в її родини залишився будинок. «І тому вона запропонувала нам там пожити певний час, аби прийти до тями. Так ми з моєю родиною приїхали на Закарпаття і живемо тут вже понад 2 роки, — розповідає активістка. — Але із села переїхали в місто, бо в Мукачеві є робота, є певні проєкти. Попри все, життя продовжується і зараз ми в Мукачеві».Ще в Маріуполі Дар’я Маркович була активним учасником громадського життя. Разом із ГО «Маріупольська спілка молоді» вони впродовж багатьох років реалізували чимало проєктів у місті, відкривали молодіжні центри тощо. Приїхавши у Мукачево, Дар’я теж не лишилась осторонь громадського життя і вирішила продовжити свою діяльність у новому місті.«Коли ми переїхали у Мукачево і трохи оговталися, то зрозуміли, що наш досвід тепер може знадобитися тут. Оскільки Мукачево стало нашим другим домом, то ми захотіли познайомитись із місцевими жителями, із активістами, з місцевою владою, з молоддю. Ми хотіли зібрати людей, аби розповісти про себе і познайомитися з ними. Але для нас важливо робити це безбар’єрно, доступно. Проте ми не знайшли такого майданчика. І тоді подумали, що ми б могли відкрити поібний простір, адже ми вміємо це робити. Згодом ми звернулися до місцевої влади з такою ідеєю. Потім провели стратегічну сесію і вирішили, що Мукачівській громаді потрібен Інтеграційний хаб», — ділиться Дар’я.Наразі Дар’я Маркович активно допомагає переселенцям та опікується молоддю, створюючи для неї простір можливостей. Активістам виділили приміщення, де вони розпочали проводити ремонті роботи і згодом запустили хаб. Зараз кожен чи кожна, кому небайдужа доля Мукачева, може прийти в хаб і поспілкуватися, запропонувати свої ідеї, провести тренінги, просвітницькі заходи для того, щоб впроваджувати якісь ініціативи та інновації в громаді. Також функціонує студія звукозапису. В Мукачеві є чимало молоді, яка займається музикою, тому студія користується попитом. «Загалом на Закарпатті ініціативна молодь, яка має класні та цікаві ідеї. Але, на жаль, місцева молодь не завжди висвітлює те, що вона робить», — каже активістка.Хаб успішно функціонує вже майже півтора роки. «Це не була марна ідея. Ми зробили все правильно, адже бачимо, що хаб живе. Кожен день там відбуваються якісь події, тренінги, заходи. Також приїжджає чимало міжнародних організацій і користуються приміщенням хабу, аби проводити свої заходи, робити щось корисне. Зараз ми можемо говорити, що стратегічний план, який склали перед запуском проєкту, на 90% виконаний», — зазначає Дар’я.Докладніше про те, як функціонує хаб, як місцева молодь допомагає впроваджувати в громаді важливі проєкти і що планують реалізовувати далі — дивіться у відеоподкасті.