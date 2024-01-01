На Волині під час комендантської години затримали велосипедиста з наркотиками

На Волині під час комендантської години затримали велосипедиста з наркотиками
У Ковелі патрульні зупинили велосипедиста, який мав з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

"Вчора, 16 вересня, близько 2-ї години на вулиці Шевченка, ми помітили велосипедиста, який рухався під час дії комендантської години. Чоловік помітивши службовий автомобіль різко змінив напрямок руху та намагався втекти.

Невдовзі його зупинили на вулиці Незалежності. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили у 40-річного громадянина рослину зеленого кольору та зіп-пакет з речовиною схожою на наркотичну. Крім того, спілкуючись чоловік поводився агресивно і висловлювався нецензурною лайкою", - йдеться в повідомленні.

Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: велосипедист, наркотики, патрульні
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