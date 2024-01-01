У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк

Андрій Мартинюк.



Про це



"Торчинська громада знову у скорботі… Війна з російськими окупантами забрала життя МАРТИНЮКА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, 24.11.1991 року народження, жителя с. Буяни.



Вірний військовій присязі та українському народу, Мартинюк Андрій мужньо виконував свій військовий обов’язок та загинув на полі бою 13 вересня 2024 року в районі н.п.Обухівка Курської області.



Уся Торчинська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини.



Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини...



Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника України стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті кожного з нас, усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце останнього прощання повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Торчинській громаді."Торчинська громада знову у скорботі… Війна з російськими окупантами забрала життя МАРТИНЮКА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, 24.11.1991 року народження, жителя с. Буяни.Вірний військовій присязі та українському народу, Мартинюк Андрій мужньо виконував свій військовий обов’язок та загинув на полі бою 13 вересня 2024 року в районі н.п.Обухівка Курської області.Уся Торчинська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини...Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника України стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті кожного з нас, усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце останнього прощання повідомлять додатково.

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