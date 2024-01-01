У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк

У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк
На війні загинув Герой з Волині Андрій Мартинюк.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Торчинська громада знову у скорботі… Війна з російськими окупантами забрала життя МАРТИНЮКА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, 24.11.1991 року народження, жителя с. Буяни.

Вірний військовій присязі та українському народу, Мартинюк Андрій мужньо виконував свій військовий обов’язок та загинув на полі бою 13 вересня 2024 року в районі н.п.Обухівка Курської області.

Уся Торчинська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини...

Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника України стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті кожного з нас, усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце останнього прощання повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк
Сьогодні, 16:19
Екстазі замість котячого корму: на «Ягодині» вилучили партію психотропів
Сьогодні, 15:55
У 42-річного волинянина вилучили наркотичних речовин на мільйон гривень
Сьогодні, 15:34
Страта мечем українського бійця: СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі та розшукові дії
Сьогодні, 14:42
Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
16 вересень, 15:45
Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк
16 вересень, 14:09
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
16 вересень, 10:05
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
13 вересень, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Курській області загинув 32-річний Герой з Волині Андрій Мартинюк
Сьогодні, 16:19
 0
Екстазі замість котячого корму: на «Ягодині» вилучили партію психотропів
Сьогодні, 15:55
 0
У 42-річного волинянина вилучили наркотичних речовин на мільйон гривень
Сьогодні, 15:34
 0
Страта мечем українського бійця: СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі та розшукові дії
Сьогодні, 14:42
 0
Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8