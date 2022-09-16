У 42-річного волинянина вилучили наркотичних речовин на мільйон гривень

Поліцейські затримали ковельчанина за наркозлочини у великих масштабах: у нього вилучили заборонених речовин на мільйон гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заходи з викриття зловмисника реалізували оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП спільно з працівниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчими слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва обласної прокуратури.Поліцейські встановили, що налагодив незаконний наркобізнес 42-річний ковельчанин. Він вирощував на своїх ділянках коноплі, виготовляв особливо небезпечний засіб канабіс та реалізовував його місцевим. Сприятливі місця з штучним мікрокліматом для вирощування конопель облаштував навіть у будинку.16 вересня за місцем проживання, на присадибних ділянках та в транспортних засобах зловмисника поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили понад 3 кілограми канабісу, понад 700 рослин конопель, електронні ваги та інші речові докази.Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» - близько мільйона гривень. Щомісячний прибуток зловмисника, який наживався на наркозалежних, - становив близько 100 тисяч гривень.Нині його протиправну діяльність поліцейські припинили. Фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Далі йому оберуть запобіжний захід – тримання під вартою.