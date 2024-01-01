Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Також Гончаренко звернув увагу, що законопроект не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", - додав він.

Мобілізація до 25 років

Нагадаємо, в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.

Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків - вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.

Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.

3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроект, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.

Для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент Володимир Зеленський.

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Теги: мобілізація, війна
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