Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років





Про це повідомляє Олексія Гончаренка.



Також Гончаренко звернув увагу, що законопроект не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.



"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", - додав він.



Мобілізація до 25 років



Нагадаємо, в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.



Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків - вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.



Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.



3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроект, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.



Для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепаТакож Гончаренко звернув увагу, що законопроект не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати."Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", - додав він.Нагадаємо, в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків - вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроект, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.Для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент

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