На Волині директора автошколи і його спільників судили за продаж посвідчень тракториста

Роману Романюку, Олегу Нору та Василю Котюку за продаж підроблених посвідчень тракториста-машиніста і відмивання грошей. За скоєне всі обвинувачені отримали умовний термін.



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Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у липні 2022 року директор Любомльського районного спортивно-технічного клубу Василь Котюк спільно з Романом Романюком і Олегом Нором налагодили виготовлення підроблених посвідчень тракториста-машиніста. Зокрема, за даними слідства, обвинувачені надсилали клієнтам готові документи «Новою поштою». За свої послуги брали по 4000-4500 грн. Крім того, пізніше чоловіки відмили незаконно отримані гроші – вони перерахували 65 172 грн на картку «Ощадбанку» та зняли готівку.



Роман Романюк, Олег Нор і Василь Котюк свою вину визнали.



Суддя Інна Гармай визнала чоловіків винними за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб) й признасила двом обвинуваченим по року іспитового терміну, а третьому – два роки. Крім того, усі мають заплатити по 8126 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд виніс вироктаза продаж підроблених посвідчень тракториста-машиніста і відмивання грошей. За скоєне всі обвинувачені отримали умовний термін.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у липні 2022 року директор Любомльського районного спортивно-технічного клубу Василь Котюк спільно з Романом Романюком і Олегом Нором налагодили виготовлення підроблених посвідчень тракториста-машиніста. Зокрема, за даними слідства, обвинувачені надсилали клієнтам готові документи «Новою поштою». За свої послуги брали по 4000-4500 грн. Крім того, пізніше чоловіки відмили незаконно отримані гроші – вони перерахували 65 172 грн на картку «Ощадбанку» та зняли готівку.Роман Романюк, Олег Нор і Василь Котюк свою вину визнали.Суддявизнала чоловіків винними за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб) й признасила двом обвинуваченим по року іспитового терміну, а третьому – два роки. Крім того, усі мають заплатити по 8126 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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