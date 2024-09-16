Зеленський: план перемоги України у війні готовий більш як на 90%

Зеленський: план перемоги України у війні готовий більш як на 90%
Президент Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги України вже готовий більш як на 90% і наступного тижня його представлять союзникам.

Про це пише LB.ua.

"Наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру", — зазначив він.

Президент додає, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів найнеобхіднішого і зазначив, що план Перемоги готовий більш ніж на 90%.

"В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", — підсумував Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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