Зеленський: план перемоги України у війні готовий більш як на 90%
Сьогодні, 12:42
Президент Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги України вже готовий більш як на 90% і наступного тижня його представлять союзникам.
Про це пише LB.ua.
"Наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру", — зазначив він.
Президент додає, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів найнеобхіднішого і зазначив, що план Перемоги готовий більш ніж на 90%.
"В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", — підсумував Зеленський.
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Про це пише LB.ua.
"Наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру", — зазначив він.
Президент додає, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів найнеобхіднішого і зазначив, що план Перемоги готовий більш ніж на 90%.
"В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", — підсумував Зеленський.
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