Від 130 до 1 400 доларів: за скільки можна орендувати квартиру в Луцьку

Дмитро Хоміч

Ціни на оренду житла в Луцьку – питання, яке цікавить багатьох, хто планує мешкати в цьому місті.Журналістивирішили дізнатися, скільки коштує «зняти» одно-, дво- та трикімнатну квартиру, що впливає на вартість оренди, які квартири користуються найбільшим попитом серед орендарів, та яке житло вони найчастіше шукають.Луцький рієлторкаже, що найбільш затребуваними районами для оренди квартир в Луцьку є 55-й квартал (поблизу ТРЦ «ТамТам»), 33-й квартал (проспект Соборності від ТРЦ «ПортСіті» до Північного ринку, проспекти Молоді та Відродження). В тренді залишається також центр (район ТРЦ «Промінь» та частково проспект Волі).«Це райони, де хороша транспортна розв’язка, де достатня концентрація навчальних закладів, де сформована гарна архітектурна забудова, де розвинута інфраструктура. Люди туди тягнуться, відповідно і цінники там – найвищі в місті», – каже Дмитро.Він додає, що найбільш частим запитом від клієнтів є однокімнатна квартира в новобудові з гарним ремонтом, де є окрема спальня та кухня-вітальня. Такі орендарі орієнтуються на компактну житлову площу, але з хорошими умовами і, бажано, в прицентральній частині міста. В пріоритеті – житлова площа на середніх поверхах – з третього по сьомий.Ціна на однокімнатну квартири в новобудові в середньому становить 13 000-15 000 гривень в місяць, двокімнатної – 15 000-18 000 гривень, трикімнатної – до 25 000 гривень.Вартість оренди квартири на вторинному ринку, зі зрозумілих причин, суттєво нижча. Місяць життя в «однушці» коштуватиме 7 000-9 000 гривень, у двокімнатній квартирі – 9 000-13 000 гривень, у трикімнатній 12 000-17 000 гривень.«У Луцьку спостерігається тренд на якісне житло. Як би парадоксально це не звучало, але на дешевий житловий фонд – тобто однокімнатку квартиру за 6 000-9 000 гривень без ремонту та з простими умовами – клієнтів може бути менше, ніж на однокімнатну з ремонтом, де цінник 12 000-15 000 гривень. Тобто люди хочуть орендувати якісне й сучасне житло та готові за нього платити», – каже рієлтор.Ми промоніторили найпопулярніший сайт з пошуку житлата проаналізували, яке найдешевше та найдорожче житло пропонують луцькі орендодавці.Так, найдешевша однокімнатна квартира, яку пропонують на платформі, вартуєгривень в місяць, найдорожча –гривні.Серед двокімнатних найбюджетнішою виявилася квартира загривень, найдорожчу – здають заСеред трикімнатних найдешевший варіант нам вдалося знайти загривень, за найдорожчий – орендарям доведеться викластигривень в місцяць.Чотирикімнатних квартир на сайті поки не пропонує ніхто. Натомість, є декілька оголошень щодо оренди приватних будинків. Найдешевший варіант – недобудову – орендодавці оцінили угривень в місяць. Найдорожчий – угривень.Дмитро Хомич каже: якщо порівняти з іншими обласними центрами України – Рівним, Тернополем, Житомиром – ціни на оренду квартир в Луцьку на порядок вищі.«Дається взнаки те, що ми більш спокійних регіон, ми близько від кордону, люди сюди часто мігрують, місто в нас спокійніше, не така кількість тривог, прильотів, перебоїв з електрикою. Тому цінник і кусається. В деяких сегментах ми навіть догнали Київ», – говорить рієлтор.