Загальні втрати України та росії у війні сягнули мільйона військових, – WSJ

За даними американського видання The Wall Street Journal, загальна кількість українських і російських військових, які загинули або були поранені з початку повномасштабної агресії РФ сягнула мільйона осіб.Про це пише Українська правда з посиланням на The Wall Street Journal.Видання пише, що визначити точну кількість загиблих і поранених у війні складно, оскільки Росія і Україна відмовляються оприлюднювати офіційні дані, а іноді оприлюднюють цифри, яким багато хто не довіряє.WSJ зазначає, що за конфіденційною українською оцінкою, зробленою на початку цього року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених - 400 тисяч.Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених - близько 400 000."Ці втрати створюють проблеми для Росії, яка використовує хвилі погано підготовлених солдатів для просування на сході України, а також намагається протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область", - говориться у матеріалі.Але, пише видання, вони більше шкодять Україні, населення якої значно менше, ніж у Росії."Український уряд, як і російський, тримає в секреті дані про жертви війни. У лютому президентзаявив, що наразі загинуло близько 31 тисячі військових. Декілька колишніх політичних чиновників і чиновників із безпеки сказали, що недооцінка була здебільшого спрямована на те, щоб заспокоїти суспільство та допомогти продовжити мобілізацію вкрай необхідних новобранців. Речник Зеленського відмовився від коментарів", - зазначається у статті.Як пише WSJ, за словами колишніх українських чиновників, одна з важливих причин, чому Зеленський відмовляється мобілізувати ключову когорту чоловіків віком від 18 до 25 років — як правило, основну частину будь-якої бойової сили — полягає в тому, що більшість із цих людей ще не мали дітей.Якщо призовники цієї вікової категорії загинуть або стануть недієздатними, то подальші демографічні перспективи будуть ще більше затьмарені, кажуть українські демографи.Тому Україна, говориться у статті, опирається закликам західних партнерів кинути більше чоловіків у бій і провела лише часткову мобілізацію. За оцінками урядовців та військових, середній вік українських бійців зараз перевищує 43 роки. Для збільшення чисельності Київ вербує невелику кількість засуджених та іноземців.Кількість жертв серед цивільного населення залишається невідомою. Але за оцінками неурядової організації Human Rights Watch, захоплення Росією у 2022 році лише південно-східного портового міста Маріуполя забрало понад 8 тисяч життів, вказує The Wall Street Journal.За даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 вересня 2024 року, загальні втрати російських військ у війні проти України сягнули 635 880 військових.